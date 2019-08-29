انفجار فى مجمع صناعي بـ بريطانيا.. سحب الدخان الاسود تكسو مدينة بيتربورو..صور

شهدت مدينة بيتربورو في ولاية نيوهامشير البريطانية، اليوم الخميس، إنفجارا شديدا في مصنع هوت بوينت.



ووفقا لما نشره موقع ميترو البريطاني، أكدت وكالة الحماية المدنية أن أكثر من 24 من رجال الإطفاء وثماني عربات إطفاء تتعامل حاليًا مع الحريق الضخم الذي يكتنف الجزء الخلفي من مصنع الغسالات الشهير.



وبحسب الموقع البريطاني، تظهر صور منتشره على مواقع التواصل الإجتماعي سحائب دخان أسود كثيفا فوق المدينة، بعد أن إشتعلت النيران في العديد من وحدات المجمع الصناعي في مدينة بيتربورو.



وقالت متحدثة باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ في كامبردج شاير، أن المعلومات المتوافرة في الوقت الراهن أن حريقا كبيرا نشب في مستودع مصنع هوت بوينت، وتتعامل معه عربات الإطفاء، دون اضافة إي معلومات عن الأسباب.



قال شهود على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا سلسلة من الانفجارات وتم استدعاء خدمات الاطفاء في السابعة مساء وحتى الان لم ترد تقارير عن أي اصابات.

