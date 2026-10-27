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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميلانيا ترامب تعلن بدء سريان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
أ ش أ

أعلنت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدء سريان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء في مدينة أوليشكي.

وأوضحت أن موعد بدء وقف إطلاق النار قُدّم يومين عن الموعد المحدد سابقًا، بهدف حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأضافت أن النطاق الجغرافي لوقف إطلاق النار امتد ليشمل مناطق تتجاوز مدينة أوليشكي في مقاطعة خيرسون، بما يضمن المرور الآمن للقوافل الإنسانية.

وأشارت إلى أن الجنرال فاليري فاسيليفيتش، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أكد بدء سريان وقف إطلاق النار.

وكانت ميلانيا قد أعلنت التوصل إلى الاتفاق بوساطتها، بالتنسيق مع مسؤولين روس وأوكرانيين، للسماح بإيصال الغذاء والدواء والمياه إلى سكان المدينة، وتوفير ممر آمن للراغبين في المغادرة.

ميلانيا ترامب التواصل الاجتماعي وقف إطلاق النار روسيا وأوكرانيا

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