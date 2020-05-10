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سيارات

أسباب خروج الدخان الأبيض من عادم السيارة

الأحد 10/مايو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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أماني نوار

الكثير من أصحاب السيارات يلجأون إلى الفنيين عند ملاحظة خروج دخان أبيض كثيف من شكمان السيارة.


 

والسبب في هذا الأمر هو خروج انبعاثات من عادم السيارة ومنها يمكن أن يكون سبب خروج الدخان بكثافة  بسبب تسريب المياه داخل المحرك وخروجها على هيئة بخار كثيف .

 

وأكد خبراء في عالم السيارات أنه على صاحب السيارة متابعة منسوب الزيت داخل المحرك مرة كل أسبوع  كحد أقصى وفي حال تدني مستوى الزيت هذا دليل على أن الإسطوانات  أيضا قد أصابها ضرر كبير، فيجب  عليك الذهاب لفني لفحص المشكلة .

 

أما إذا كانت مشكلتك في خروج بخار ماء بسيط صباحا فهذا دليل على قوة المحرك وانه يتمتع بصحة جيدة ولا داعي للقلق لأن معنى هذا أنه يقوم بدوره على أكمل وجه في تحقيق عملية الحرق .

 

ومن المعروف أن عملية الحرق ينتج عنها حرارة و في الطقس البارد يخرج هذا البخار دليل على إتمام عملية الحرق داخل المحرك على أكمل وجه و يحدث بشكل كبير إذا كان الطقس الخارجي بارد.

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