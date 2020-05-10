أسباب خروج الدخان الأبيض من عادم السيارة

الكثير من أصحاب السيارات يلجأون إلى الفنيين عند ملاحظة خروج دخان أبيض كثيف من شكمان السيارة.





والسبب في هذا الأمر هو خروج انبعاثات من عادم السيارة ومنها يمكن أن يكون سبب خروج الدخان بكثافة بسبب تسريب المياه داخل المحرك وخروجها على هيئة بخار كثيف .

وأكد خبراء في عالم السيارات أنه على صاحب السيارة متابعة منسوب الزيت داخل المحرك مرة كل أسبوع كحد أقصى وفي حال تدني مستوى الزيت هذا دليل على أن الإسطوانات أيضا قد أصابها ضرر كبير، فيجب عليك الذهاب لفني لفحص المشكلة .

أما إذا كانت مشكلتك في خروج بخار ماء بسيط صباحا فهذا دليل على قوة المحرك وانه يتمتع بصحة جيدة ولا داعي للقلق لأن معنى هذا أنه يقوم بدوره على أكمل وجه في تحقيق عملية الحرق .