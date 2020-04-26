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سيارات

ما أعراض انسداد شكمان السيارة؟

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:05 م
انسداد شكمان السيارة
انسداد شكمان السيارة
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اشرف عطية

كما نعلم أن المنفذ الوحيد لخروج العادم من السيارة هو الشكمان خصوصا أن المحرك أثناء التشغيل يصبح مثل غرفة الاحتراق ويجب وجود منفذ لخروج الانبعاثات والعوادم، ولكن في بعض الأحيان يصاب الشكمان بانسداد ولا نعلم سببه و في هذا السياق نطرح عليكم أعراض انسداد الشكمان .

أعراض انسداد الشكمان: 

1- ملاحظة رجة في السيارة وتوقف مفاجئ للمحرك أثناء التشغيل.

2- بطء شديد في التسارع وضعف العزم.

3- ظهور رائحة العادم في السيارة من الداخل لأن العادم يبحث عن أي منفذ آخر للهروب.

4- استهلاك عال للبنزين لأنك تقوم بالضغط أكثر على دواسة الوقود لعدم وجود عزم في المحرك.

عند ظهور أي من هذه العلامات يجب عليك التوجه لفني، لفحص السيارة والوقوف على الحالة الفنية لها، لتتجنب إصابتها بأعطال أو مضاعفات.

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