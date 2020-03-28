تعرف على حالة محرك سيارتك عن طريق لون العادم

وعادة يشير لون الدخان المنبعث من الشكمان إلى طبيعة العطل حيث ان الدخان الأزرق يشير إلى وجود زيت محرك محترق في غازات العادم، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب،منها وجود تسريب في دائرة الزيت في الصبابات أو البساتم فيجب مواجعة الوكيل او الفني المتخص بالمحرك.





بينما يشير الدخان الأسود إلى وجود وقود غير محترق وقد يرجع ذلك لعدة أسباب، بدءًا من ارتفاع نسبة الوقود في غازات العادم أثناء إدارة المحرك على البارد، وهو غير ضار ، كما قد يظهر الدخان الأسود بسبب جزيئات الكربون التي تتراكم في مجموعة العادم أثناء السير بسرعات بطيئة أو عند التشغيل على الوضع المحايد، وإذا تم مواصلة السير بعدد لفات مرتفع للمحرك، فتنطلق هذه الجزئيات للخارج مكونة سحابة سوداء.





وغالبًا ما يصدر الدخان الأسود عن محركات الديزل، أما إذا صدر دخان أسود كثيف عن محركات البنزين، فقد يُشير ذلك إلى عدم إمداد المحرك بما يكفي من الأكسجين من أجل إتمام عملية الاحتراق النظيف أو إلى اتساخ فلتر الهواء والحاجة إلى تغييره.





أما الدخان الأبيض يكون بسبب بخار الماء الذي يتكون في غازات العادم المنبعثة من المحركات الباردة بصفة خاصة، وإذا صدر عن المحركات الساخنة دخان أبيض، فقد يُشير ذلك إلى احتراق سائل التبريد في غرفة الاحتراق ، وقد يعود هذا إلى وجود عطل بعناصر إغلاق رؤوس الأسطوانات أو حتى إلى وجود تشقق في جسم المحرك.