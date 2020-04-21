تعرف على حل مشاكل خروج دخان أبيض من الشكمان

في بداية الأمر يجب أن تعلم أن هذه المشكلة يجب عليك حلها في أقرب وقت و إن كان هذا الدخان هو بخار ففي هذه الحالة ليس عليك أن تقلق تجاه هذا الأمر. أما ولو كان ما تراه دخانا سميكا أبيض اللون فعليك أن تقوم أولًا بتغيير الزيت لأنه ولو أصبح قديمًا سوف يؤدي إلى هذه الحالة.

السبب الآخر هو تلف كاوتش الصبابات و في هذه الحالة لن يظهر الدخان بشكل دائم ومستمر فلم تراه إلا إذا كان المحرك باردًا. لكن وإذا تبين بأن الدخان الذي يخرج من العادم يميل إلى اللون الأزرق عليك أن تعرف ان المشكلة في طقم الشنبر و يجب تعمير المحرك .



وفي حالة خروج الدخان أسود اللون فهذا يعني بأن المحرك لا يحرق البنزين بالشكل الجيد و في هذه الحالة يجب عمل صيانة للكربراتير لأنه هو المسئول الأول عن ذلك .