3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة

يلاحظ بعض قائدي السيارات أحيانا، خروج ماء مع عادم السيارة من "الشكمان" خاصة في فترة الصباح، وهو ما يسبب إزعاجا لهم؛ لعدم درايتهم بأسباب حدوث هذه الظاهرة، وهل تدل على وجود مشاكل وأعطال في المحرك أم لا؟.





ويعد العادم من الأمور الهامة التي تساعد المحرك على عمل بكفاءة تامة، حيث يقوم بنقل الغازات الناتجة عن عملية احتراق الوقود داخل المحرك إلى خارج السيارة ، و خروج الماء من أنبوب العادم يرجع إلى عدة أسباب.

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وخلال السطور القادمة نستعرض لكم 3 اسباب تؤدى الى خروج مياه من عادم السيارة او الشكمان .





اولا : تكثف الماء.. ينتج عن عملية الاحتراق الداخلي في المحرك بين الوقود والهواء مجموعة من الغازات مثل بخار الماء والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وعند إيقاف تشغيل المحرك يتكاثف هذا البخار داخل أنابيب العادم ليخرج صباح اليوم التالي كماء سائل، لكنه يتوقف خلال دقيقتين بمجرد أن يتم تسخين السيارة.





ثانيا : برودة الجو.. في المعتاد أيضًا في الشتاء وبسبب برودة الجو تحدث هذه الظاهرة صباحًا عند بداية تشغيل السيارة، حيث يولد المحرك درجات حرارة عالية عند بداية التشغيل، وهو ما يسبب في تكوين بخار الماء بسبب انخفاض درجات الحرارة خارج السيارة، ويتوقف خروج قطرات الماء من العادم بعد دقائق من التشغيل.





ثالثا: المحول الحفاز.. يوجد في نظام العادم جزء هام يسمى المحول الحفاز/ catalytic converter، وهو يعمل على تحويل الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق داخل المحرك إلى انبعاثات أقل ضررًا مثل الماء والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون.