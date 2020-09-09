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سيارات

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة فى السوق المصرية، بعمل بعض العروض على سيارتها، فى محاولة منها لجذب عملاء جدد ، بعد فترة الركود التى شهدتها الأسواق بسبب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.


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وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب .

 

ولذلك يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة بي ام دبليو لسنة 2020 و2021.

 

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بي ام دبليو 118

- اوتوماتيك  / SPORT SHADOW 2020    1500 CC      590,000 جنيه

- اوتوماتيك  / SPORT SHADOW 2021    1500 CC تربو       599,000 جنيه

 

بي ام دبليو 218

- اوتوماتيك  / GRAN TOURER 2020       1500 CC      620,000 جنيه

 

بي ام دبليو 218 i الجيل الجديد

- اوتوماتيك  / GRAN COUPE 2020   1500 CC تربو       635,000 جنيه

- اوتوماتيك  / GRAN COUPE 2021   1500 CC تربو       648,000 جنيه

 

بي ام دبليو X1

- اوتوماتيك  / X-LINE NEW SHAPE 2020     1500 CC      660,000 جنيه

- اوتوماتيك  / X-LINE 2021 1500 CC تربو       678,000 جنيه

- اوتوماتيك  / SPORT NEW SHAPE 2020      1500 CC      730,000 جنيه

- اوتوماتيك  / SPORT 2021  1500 CC تربو       748,000 جنيه

 

بي ام دبليو 418

- اوتوماتيك  / LINE GRAN COUPE 2020      1500 CC      750,000 جنيه

 

بي ام دبليو 320

- اوتوماتيك  / EXCLUSIVE 2020      2000 CC      825,000 جنيه

- اوتوماتيك  / EXCLUSIVE 2021      2000 CC      848,000 جنيه

- اوتوماتيك  / LUXURY 2020    2000 CC      900,000 جنيه

- اوتوماتيك  / LUXURY 2021    2000 CC تربو       915,000 جنيه

 

بي ام دبليو 218 i

- اوتوماتيك  / COUPE M- SPORT 2020   1500 CC      840,000 جنيه

- اوتوماتيك  / CONVERTIBLE SPORT LINE 2020     1500 CC       895,000 جنيه

 

بي ام دبليو 520

- اوتوماتيك  / LUXURY LINE 2020 1600 CC      980,000 جنيه

- اوتوماتيك  / LUXURY LINE 2021 1600 CC تربو       1,048,000 جنيه

 

بي ام دبليو Z4

- اوتوماتيك  / M-SPORT ROADSTER 2020   2000 CC      1,195,000 جنيه

 

بي ام دبليو X4

- اوتوماتيك  / XDRIVE 2020      2000 CC      1,390,000 جنيه

 

بي ام دبليو X5

- اوتوماتيك  / XDRIVE M40I 2020   3000 CC      1,750,000 جنيه

- اوتوماتيك  / XDRIVE M50I 2020   4400 CC تربو       2,075,000 جنيه

 

بي ام دبليو 730

- اوتوماتيك 2020    2000 CC تربو       1,950,000 جنيه

- اوتوماتيك 2021    2000 CC تربو       1,990,000 جنيه

 

بي ام دبليو X6

- اوتوماتيك  / M PERFORMANCE 2021 4400 CC تربو       2,250,000 جنيه

 

بي ام دبليو 740

- اوتوماتيك  / PURE EXCELLENCE 2020     3000 CC      2,600,000 جنيه

 

بي ام دبليو 850

- اوتوماتيك  / XDRIVE COUPE 2020      4400 CC      2,650,000 جنيه

- اوتوماتيك / XDRIVE CONVERTIBLE 2020      4400 CC       2,900,000 جنيه

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر
أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر
أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر
أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر
أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر
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