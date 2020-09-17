AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

اوعي تنام وأنت سايق.. نصيحة لتجنب النعاس خلال القيادة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:01 م
النوم أثناء القيادة
النوم أثناء القيادة
Advertisements
أماني نوار
يتعرض الكثير من أصحاب السيارات إلى الغفوة أثناء القيادة والتي تسبب الكثير من الحوادث مثلها مثل شرب الخمر أو تعاطي المخدرات.

وقالت الهيئة الألمانية لمخاطر السيارات إنه خلال الغفوة يمكن قطع مسافة 80 مترا في غضون 3 ثوان على سرعة 100 كلم / س دون مراقبة على الطريق، هذا الأمر يرفع من احتمالية الوقوع في حادث بنسبة كبيرة جدا.

وحذرت الهيئة عند شعور الشخص بالنعاس أثناء السفر أو السير الطبيعي  ينبغي على السائق التوقف عن القيادة فورا ، مع أخذ قسط من الراحة على مسند الظهر في وضعه الأفقي لمدة تتراوح بين 10 – إلى 20 دقيقة. 

وأصدر المجلس الألماني للسلامة على الطرق تحذيرا لتوعية سائقي السيارات، من خطورة القيادة أثناء الشعور بالتعب، وما يمثله من خطر على حياة كل من في السيارة، وكل من في الطريق حوله.

وأوضح الخبراء أن الغفوة التي لا تتجاوز 5 ثوان فقط يمكن أن تجعل قائد السيارة يقطع مسافة 150 مترا، على الأقل في حالة قيادته على سرعة 130 كيلو مترا في الساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة تنقذك من أعطال السيارة على الطرق السريعة

التصرف الصحيح عند تعطل سيارتك على الطريق

الطريقة الصحيحة لاحتساب مسافة الأمان على الطريق

نصائح هامة لكبار السن أثناء قيادة السيارة

ما هي مواصفات مسند الرأس المثالي للسيارة؟

وداعًا للكسل .. تناول هذا النوع من المكملات فورا

ترشيحاتنا

شاهد| تعليق معتز الدمرداش على تحرير المخابرات 6 عمال مصريين من ليبيا

عائق وحيد أمام الأهلي لحسم صفقة يوسف البلايلي.. عمرو ربيع ياسين يوضح

أخبار الرياضة.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي.. فيريرا يقترب من قيادة الزمالك.. إصابة أحمد حجازي

"ديسابر" البديل.. فيريرا يقترب من خلافة كارتيرون في الزمالك

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

من يوليو حتى سبتمبر 2020.. الحكومة: إعفاء حفلات دار الأوبرا من ضريبة الملاهى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق السفر في زمن كورونا.. افتتاح مقهى على متن طائرة خارج الخدمة

الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور

فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد