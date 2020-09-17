اوعي تنام وأنت سايق.. نصيحة لتجنب النعاس خلال القيادة

يتعرض الكثير من أصحاب السيارات إلى الغفوة أثناء القيادة والتي تسبب الكثير من الحوادث مثلها مثل شرب الخمر أو تعاطي المخدرات.





وقالت الهيئة الألمانية لمخاطر السيارات إنه خلال الغفوة يمكن قطع مسافة 80 مترا في غضون 3 ثوان على سرعة 100 كلم / س دون مراقبة على الطريق، هذا الأمر يرفع من احتمالية الوقوع في حادث بنسبة كبيرة جدا.





وحذرت الهيئة عند شعور الشخص بالنعاس أثناء السفر أو السير الطبيعي ينبغي على السائق التوقف عن القيادة فورا ، مع أخذ قسط من الراحة على مسند الظهر في وضعه الأفقي لمدة تتراوح بين 10 – إلى 20 دقيقة.





وأصدر المجلس الألماني للسلامة على الطرق تحذيرا لتوعية سائقي السيارات، من خطورة القيادة أثناء الشعور بالتعب، وما يمثله من خطر على حياة كل من في السيارة، وكل من في الطريق حوله.



