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سيارات

أصحاب السيارات الكهربائية أقل عرضة للإصابة بـ كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت دراسة أمريكية متخصصة عن زيادة نسبة انتشار عدوى فيروس كورونا لدى قائدي السيارات التقليدية أكثر من قائدي السيارات الكهربائية. 


وأكدت الدراسة أن سبب انتشار الفيروس بصورة عالية عند استخدام السيارات التقليدية يرجع إلى زيادة أعدادها بشكل كبير مقابل السيارات الكهربائية وهذا يزيد من خطر انتقال العدوى وفقا لما جاء في موتور 1.


وأوضحت الدراسة أن خطر الإصابة يزيد بين قائدي السيارات التقليدية عند استخدام مضخات الوقود وتوقفهم لملء الخزان من محطة وقود تقليدية.


كما يتناوب على المضخة العديد من الأشخاص بعدد لا يقل 100 سيار في اليوم كما يرفع من مخاطر نقل العدوى بين سائقي السيارات .


وشددت الدراسة على وجوب ارتداء قفازات بلاستيكية  عند استخدام مضخات الوقود من أجل تقليل خطر الإصابة بالفيروس عند استخدامها .

وقررت ألمانيا الاتجاه إلى انتاج السيارات الكهربائية بعد التخلص من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما قدم ماركوس زودر رئيس منطقة بافاريا في المانيا باقتراح زيادة الحافز النقدي لشراء السيارات الكهربائية ودعمها.


كما يعتزم مسئولو ألمانيا المضي قدما في دفع الحوافز النقدية في حالة شراء السيارات الكهربائية وذلك حتى نهاية عام 2021.


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