تعديلات رائعة لـ بي إم دبليو M5 CS على طريقة G-POWER .. صور

تمتلك شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الالمانية باقة متميزة من اقوى الاصدارات، والتي تتنوع بين فئة هاتشباك، الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة السيدان، ومنها النسخة M5 CS، والتي تقدم بالعديد من التجهيزات الفنية القوية، إلى جانب الكثير من التقنيات المستخدمة.

ويبدو أن شركة G-POWER ارادت ان تضع بصمتها لهذه النسخة، بعض ان اضافت إليها عدة ترقيات خارجية، إلى جانب بعض الترقيات الفنية ايضا، وتمتعت السيارة بلمسات خارجية ابرزها جنوط برتقالية اللون يبلغ قياسها 21 بوصة، ذات تصميم هندسي انيق، وعلب مكابح باللون الذهبي تظهر خلف الاضلاع.

بي إم دبليو M5 CS المعدلة

كما تمتعت السيارة بي إم دبليو M5 CS بجناح خلفي مميز يزيد من المظهر الرياضي للسيارة، بالاضافة إلى منظومة العادم الثنائية، وغطاء للمحرك يضم فتحات هوائية، وعلب انيق للمرايات الجانبية، وشبكة أمامية باللون الاسود، إلى جانب الكثير من تقنيات الياف الكربون المتطورة والتي تعزز من الانسباية التي تتعلق بأداء السيارة، مع شعارات جي باور المميزة.

بي إم دبليو M5 CS المعدلة

القدرات الفنية للسيارة بي إم دبليو M5 CS المعدلة

دعمت السيارة بي إم دبليو M5 CS بمحرك سعة 4400 سي سي تيربو مزدوج، مكون من 8 اسطوانات، يستطيع أن ينتج تقارب 900 حصانا حيث بلغت 888 حصانا، بينما جاءت السيارة بعزم دوران يقدر بـ 1050 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 333 كيلومتر في الساعة.