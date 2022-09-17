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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو X4 M تخطف الأنظار بتعديلات مميزة .. صور

بي ام دبليو X4 M
بي ام دبليو X4 M تخطف الانظار بتعديلات مميزة

استطاعت شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، وضع بصمة قوية في هذا المجال، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، او الفئة الرياضية متعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

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وتعبر شركة منهارت واحدة من ابزر شركات تعديل السيارات حول العالم، ويبدو أنها ارادت أن تبهر محبي العملاق البافاري، بعد او وضعت لمساتها الساحرة للنسخة بي ام دبليو X4 M كومبتيشن، لتظهر ببعض الترقيات الداخلية، إلى جانب المظهر الخارجي المميز.

بي ام دبليو X4 M تخطف الانظار بتعديلات مميزة

بي ام دبليو X4 M تخطف الانظار بتعديلات مميزة

 

جاءت تعديلات منهارت لتقوم باضافة 125 حصانا، و 135 نيوتن/متر، لتصبح القوة الاجمالية للسيارة بي ام دبليو X4 M كومبتيشن 635 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 785 نيوتن/متر، مع محرك بسعة 3000 سي سي تيربو، مكون من 6 اسطوانات.

بي ام دبليو X4 M تخطف الانظار بتعديلات مميزة

ومن المتوقع أن ترتفع قدرات السيارة من ناحية الانطلاق والتسارع، حيث تستطيع النسخة القياسية الوصول من وضع السكون 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة اقل من 3.7 ثانية، وظهرت من الخارج بطلاء خارجي باللون الاسود، مع خطوط عريضة وعلب للمرايات الجانبية، بالاضافة إلى بعض اللمسات باللون الاحمر.

بي ام دبليو X4 M تخطف الانظار بتعديلات مميزة

وتمتعت السيارة بي ام دبليو X4 M كومبتيشن بعدة ترقيات ومنها نظام عادم مقاوم للصدأ من الفولاذ ثنائي الاداء، بالاضافة إلى صندوق طاقة MHtronik، نوابض خفض H&R تعمل على تقليل الارتفاع بنسبة 30 مم، بينما تتوافر بجنوط Concave One يبلغ قياسها 21 بوصة بشكل اختياري، إلى جانب جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة بتصميم هندسي متعدد الاضلاع.

بي ام دبليو X4 M تخطف الانظار بتعديلات مميزة
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