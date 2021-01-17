شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

تعتبر شركة السيارات بى ام دبيلو من أفخم وأجود شركات إنتاج السيارات فى العالم وبالخصوص فى مصر والتى يعشق سائقوها معظم إصداراتها ومن بين هذه السيارات بي ام دبليو 320 الجيل السابع موديل 2021 والتى تم طرحها بفئتين.





وتعتبر السيارة بي ام دبليو 320 الجيل السابع موديل 2021، هى سيارة سيدان مدمجة فاخرة، وتتميز بتصميم هجومي قوي، ولكن هذا التصميم لم يختلف كثيرًا من الامام عن الجيل السادس كعادة سيارات بي ام دبليو لا يتغير تصميمها كثيرًا.





وتستمد السيارة بي ام دبليو 320 قوتها من محرك بقوة 2000 سي سي تيربو ، و 184 حصان و عزم 300 نيوتن.متر، حيث يتسارع من 0 لـ100 في 7.1 ثانية ، كما ان السيارة تعتبر موفرة في الوقود بشكل كبير حيث تستهلك 6.5 لتر لكل 100 كم.





وتتميز السيارة بي ام دبليو 320 الفئة السابعة بالعزل الصوتي للضوضاء الخارجى بشكل مميز، وعدم سماع صوت الموتور داخل السيارة إلا عند وضعية القيادة الرياضية.





كما أن السيارة بي ام دبليو 320 تحتوى على شبكة أمامية تفتح أوتوماتيكيًا عند الحاجة مما يوفر في استهلاك الوقود، وخاصية الرجوع الأوتوماتيكي وهو نظام مميز جدًا في المناطق الضيقة.





أما عن أسعار الفئتين الخاصين بالسيارة بي ام دبليو 320 موديل 2020- 2021 فى السوق المصرى فتأتي كالتالى :

- اوتوماتيك / EXCLUSIVE 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو وسعر 825,000 جنيه

- اوتوماتيك / EXCLUSIVE 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو وسعر 848,000 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو وسعر 900,000 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو وسعر 915,000 جنيه