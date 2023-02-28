سعر BMW الفئة السابعة في مصر .. صور

استطاعت شركة BMW رائدة تصنيع السيارات الالمانية، تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد تقديمها للعديد من الطرازات القوية والمتنوعة، بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان الفاخرة.

وتعتبر السيارة BMW الفئة السابعة، من أفخم إصدارات الصانع الالماني المخضرم، والتي تحمل حزمة من التقنيات عالية الاداء، إلى جانب مقصورة داخلية تتسم بالفخامة، بالإضافة إلى طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

سعر سيارة BMW الفئة السابعة

أبعاد السيارة BMW الفئة السابعة " SERIES7"

- الطول الكلي 5391 مم.

- العرض الكلي 1950 مم.

- الارتفاع الكلي 1544 مم.

- طول قاعدة العجلات 3215 مم.

- سعة التخزين الخلفية 540 لترا.

- سعة خزان الوقود 74 لترا.

سعر سيارة BMW الفئة السابعة

محرك السيارة BMW الفئة السابعة " SERIES7"

جاءت السيارة BMW الفئة السابعة " SERIES7" موديل 2023 بمحرك تيربو 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يمنتج قوة قدرها 380 حصانا، و 520 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات.

ويمكن للسيارة BMW الفئة السابعة " SERIES7" التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.4 ثانية، على عكس الفئة الثانية من السيارة والتي يمكنها قطع نفس المسافة خلال مدة زمنية تستغرق 4.2 ثانية فقط.

سعر سيارة BMW الفئة السابعة

وتأتي الفئة الاعلى تجهيزًا من السيارة BMW الفئة السابعة " SERIES7" بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي "تيربو"، بقوة 544 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى بلغت 250 كيلومترا في الساعة.

سعر سيارة BMW الفئة السابعة " SERIES7" موديل 2023

سعر الفئة الاولى 4,800,000 جنيه.

سعر الفئة الثانية 5,700,000 جنيه.