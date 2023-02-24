ألماني بسعر صيني .. اركب أرخص سيارة BMW في مصر

لوحظ خلال الفترة الاخيرة ارتفاع كبير في اسعار السيارات الصينية المقدمة داخل السوق المصري، والتي تجاوزت اسعارها في بعض الموديلات حاجر المليون جنيه، مما دفع الكثير للبحث عن طرازات اخرى تقترب من تلك القيمة باختلاف بلد المنشأ والعلامات التجارية.

وضمن الخيارات المقدمة هي طرازات الصانع الالماني، ومنها السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023، والتي تعتبر من ارخص طرازات BMW الالمانية المطروحة في السوق المصري، حيث تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

بي ام دبليو 118 موديل 2023

مواصفات السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023

تعتمد السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 على علبة تروس أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي للعجلات، حيث تتكون من 8 سرعات، تقترن بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية بلغت 136 حصانا.

بي ام دبليو 118 موديل 2023

وتستهلك السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.1 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، تستطع الانطلاق من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية.

وتضم السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 العديد من التجهيزات الداخلية مثل نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، والعديد من وسائل الرفاهية والتحكم ايضا.

بي ام دبليو 118 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023

- الطول الكلي 4329 مم.

- العرض الكلي 1765 مم.

- الارتفاع الكلي 1440 مم.

- حقيبة تخزين خلفية سعة 360 لتر.

- خزان وقود سعة 52 لتر.

بي ام دبليو 118 موديل 2023

سعر سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 295 الف جنيه.