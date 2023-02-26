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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارة BMW موديل 2023 في الكويت .. صور

سيارة BMW M8 موديل
سيارة BMW M8 موديل 2023

يضم اسطول الصانع البافاري BMW، العديد من الطرازات القوية، والتي تختلف بحسب الفئة المقدمة، أو التصميم الهيكلي، أو من ناحية  قدرة المحركات، والتي تمنحها افضلية الانطلاق ببراعة.

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وتتصدر النسخة BMW M8 موديل 2023 قائمة اسرع سيارات الشركة الالمانية المقدمة في الكويت، حيث يمكنها تحقيق مدة زمنية قدرها 3.2 ثانية  فقط، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

 سيارة BMW M8 موديل 2023 

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW M8 موديل 2023 إلى 250 كيلومتر في الساعة، حيث تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 625 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 750 نيوتن/متر.

 سيارة BMW M8 موديل 2023 

وسائل الحماية للسيارة BMW M8 موديل 2023 

 

تحتوي السيارة BMW M8 موديل 2023 على مجموعة من ادوات الحماية والامان تتضمن، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، ووسائد هوائية وستارية، مع خاصية كاشف التصادم، ورصد النقاط العمياء، وتتبع المسارات، بالاضافة إلى كاميرا للمتابعة، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتحكم في الجر.

 سيارة BMW M8 موديل 2023 

تجهيزات سيارة BMW M8 موديل 2023 

 

زودت سيارة BMW M8 موديل 2023 بخاصية زر التشغيل، والمفتاح الذكي، مكيف اوتوماتيكي، ونظام صوتي مميز، وبلوتوث، وفتحة سقف، ومقاعد من الجلد، وشاشة عرض المعلومات، وقفل مركزي، بالاضافة إلى لمسات داخلية عصرية، وحزمة من وسائل الرفاهية والتحكم.

 سيارة BMW M8 موديل 2023 

سعر سيارة BMW M8 موديل 2023 في الكويت 

لم تقدم السيارة BMW M8 موديل 2023 عبر فئات من التجهيزات، بل تتضمن فئة واحدة فقط وبسعر 55 الف و 900 دينار.

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