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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X5 موديل 2023 في مصر .. صور

سيارة BMW X5 موديل
سيارة BMW X5 موديل 2023

تعتبر شركة BMW واحدة من أقوى مصنعي السيارات الالمانية في العالم، بينما تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح  العديد من الاصدارات القوية ومنها عائلة X الرياضية، وعلى رأسها السيارة X5 التي تنتمي للفئة الرياضية الفاخرة SUV.

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وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات سيارة BMW X5 موديل 2023 في مصر، واحدث اسعارها.

 سيارة BMW X5 موديل 2023

مواصفات الفئة الاولى XDRIVE40I XLINE

 

-  محرك 3000 سي سي "تيربو".

- سداسي الاسطوانات 6 سلندر.

- قوة اجمالية 340 حصانا.

- عزم دوران 450 نيوتن/متر.

- ناقل حركة من 8 سرعات.

- دفع رباعي.

- سرعة قصوى 243 كم/ساعة.

- تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية.

 سيارة BMW X5 موديل 2023

مواصفات الفئة الثانية M50I

 

- محرك 4400 سي سي "تيربو".

- ثماني الاسطوانات 8 سلندر.

- ناقل حركة 8 سرعات "دفع رباعي".

- سرعة قصوى 263 كم/ساعة.

- تسارع من وضع الثبات وصولًا لـ 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية.

- قوة اجمالية 540 حصانا.

- عزم دوران 750 نيوتن/متر.

 سيارة BMW X5 موديل 2023

تجهيزات السيارة BMW X5 موديل 2023

 

تحتوي السيارة BMW X5 موديل 2023 على العديد من التجهيزات منها، زر بدء التشغيل، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية البدء عن بعد، و عرض درجة الحرارة، بالاضافة إلى فرامل يد إلكترونية، شاشة عرض الوسائط المتعددة، ونظام صوتي مميز، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، اضاءة محيطة.

 سيارة BMW X5 موديل 2023

كما تحتوي السيارة BMW X5 موديل 2023 على خاصية التحكم الديناميكي للثبات، و نظام المساعدة على تسلق التلال، ووسائد هوائية متطورة، مع منبه النقطة العمياء، وتحديد المسارات، والتحكم في الجر، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، إلى جانب حساسات حركة، وكاميرا لمساعدة قائد المركبة.

 سيارة BMW X5 موديل 2023

سعر السيارة الرياضية BMW X5 موديل 2023 في مصر

 

اول فئة BMW X5 موديل 2023 محرك 3000 سي سي بقيمة قدرها 3 مليون و 700 ألف جنيه.

ثاني فئة BMW X5 موديل 2023 محرك 4400 سي سي بقيمة قدرها 4 مليون و 400 الف جنيه.

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