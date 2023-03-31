بالصور.. أفخم سيارة معدلة لسباقات الرالي "بنتلي" كونتيننتال GT

ظهرت السيارة بنتلي كونتيننتال GT بشكل يختلف كثيرًا عن طلتها المعتادة، فهي تعد واحدة من ابرز السيارات الفارهة حول العالم، ولكن على عكس الطبيعي أن نجد هذه السيارة تتمتع بتصميم خارجي يتحدى سيارات الرالي ومواجهات الصحراء.

بنتلي كونتيننتال GT

أفخم سيارة معدلة لسباقات الرالي "بنتلي" كونتيننتال GT

تمتعت السيارة بنتلي كونتيننتال GT بتصميم خارجي معدل، حيث ضمت جنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع يبلغ قياسها 20 بوصة، مدعومة بإطارات بيريللي Scorpion Verde، بالإضافة إلى دعامات نصف دائرية أعلى منطقة العجلات.

بنتلي كونتيننتال GT

وحصلت السيارة بنتلي كونتيننتال GT المعدلة على طلاء خارجي باللون الأبيض، بالإضافة إلى دعامات حديدية تجعلها أقرب لسيارات الـ SUV والبيك اب، وعززت من هذه النظرة بعد أن حصلت على ترقية بالناحية الخلفية تضم حيز مخصص للعجلة البديلة وبعض الأغراض الأخرى.

بنتلي كونتيننتال GT

القدرات الفنية للسيارة بنتلي كونتيننتال GT

تأتي السيارة بنتلي كونتيننتال GT في نسختها القياسية "سبيد" بمحرك ينتج 608 حصانا، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تتراوح بين 4.3 و 4.6 ثانية، بينما تتمتع السيارة بنتلي كونتيننتال GT موديل 2008 صاحب هذا التعديل بقدرات قياسية تتمثل في محرك سعة 6000 سي سي مكون من 12 اسطوانة طراز W.

بنتلي كونتيننتال GT

ويستطيع هذا المحرك ضخ قوة اجمالية قدرها 560 حصانا، بينما تشير بعض البيانات أن السيارة بنتلي كونتيننتال GT بعد تعديلها أصبحت تنتج قوة قدرها 700 حصان.