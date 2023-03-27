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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة رنج روفر 2023 في السعودية .. صور

رنج روفر ايفوك موديل
رنج روفر ايفوك موديل 2023

تعتبر السيارة ايفوك موديل 2023، هي أرخص سيارة تقدمها رنج روفر داخل السوق السعودي، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الشهيرة من عائلة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم خارجي رياضي، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارات رنج روفر في السعودية "ايفوك" 2023 

رنج روفر ايفوك موديل 2023

محرك السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023

 

تأتي السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 200 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء "دفع كلي".

رنج روفر ايفوك موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 

 

تتسارع السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 216 كيلومتر في الساعة، ويقدر متسوط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كم.

 

رنج روفر ايفوك موديل 2023

تجهيزات السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023

 

تحتوي السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 على كاميرا محيطة وخلفية، نظام المساعدة على تسلق التلال، منبه النقطة العمياء، توزيع الفرامل بنظام EBD، ومانع الانغلاق ABS، مع دعم المكابح BA، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى شاشة ترفيه، ونظام صوتي مميز، وقصورة داخلية فاخرة، إلى جانب مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي.

رنج روفر ايفوك موديل 2023

اسعار السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 في السعودية 

 

الفئة الاولى رنج روفر ايفوك موديل 2023 بسعر 225.975 ريال.

الفئة الثانية رنج روفر ايفوك موديل 2023 بسعر 299.115 ريال.

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