سعر أرخص سيارة رنج روفر 2023 في السعودية .. صور

تعتبر السيارة ايفوك موديل 2023، هي أرخص سيارة تقدمها رنج روفر داخل السوق السعودي، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الشهيرة من عائلة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم خارجي رياضي، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارات رنج روفر في السعودية "ايفوك" 2023

رنج روفر ايفوك موديل 2023

محرك السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023

تأتي السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 200 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء "دفع كلي".

رنج روفر ايفوك موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023

تتسارع السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 216 كيلومتر في الساعة، ويقدر متسوط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كم.

رنج روفر ايفوك موديل 2023

تجهيزات السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023

تحتوي السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 على كاميرا محيطة وخلفية، نظام المساعدة على تسلق التلال، منبه النقطة العمياء، توزيع الفرامل بنظام EBD، ومانع الانغلاق ABS، مع دعم المكابح BA، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى شاشة ترفيه، ونظام صوتي مميز، وقصورة داخلية فاخرة، إلى جانب مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي.

رنج روفر ايفوك موديل 2023

اسعار السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 في السعودية

الفئة الاولى رنج روفر ايفوك موديل 2023 بسعر 225.975 ريال.

الفئة الثانية رنج روفر ايفوك موديل 2023 بسعر 299.115 ريال.