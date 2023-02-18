سعر رنج روفر سبورت 2023 في السعودية .. صور

تعتبر النسخة رنج روفر سبورت واحدة من أشهر اصدارات شركة لاند روفر الشهيرة، والتي تقدم العديد من الطرازات القوية مثل النسخة ديفيندر، وقرينتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام إيفوك، و ديسكفري.

رنج روفر سبورت موديل 2023

تقدم السيارة الرياضية رنج روفر سبورت موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيكي، يعمل بقدرات الدفع الكلي التي تتمتع بها السيارة، مع تقنية أوتوماتيكية الحركة، بينما تستخد محرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3000 سي سي.

رنج روفر سبورت موديل 2023

ويتمكن محرك السيارة صاحب الـ 6 اسطوانات من ضخ قوة اجمالية بلغت 340 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، بينما تستغرق رنج روفر سبورت 2023 مدة زمنية قدرها 7.2 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

رنج روفر سبورت موديل 2023

وتمتلك السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 بعدة تجهيزات منها، مكيف هواء اوتوماتيكي، خاصية التحكم في السرعة، ومتابعة ضغط الاطارات، ودخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، زر تشغيل المحرك، فرامل يد الكترونية.

رنج روفر سبورت موديل 2023

وتضم السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي مميز، مع شاشة تتوسط قمرة القيادة، ولوحة عدادات لمتابعة البيانات، وعجلة قيادة تحتوي على العديد من وسائل التحكم، ومدخل AUX و USB، بالاضافة إلى مشغل اقراص، وحزمة عالية الاداء من تقنيات الحماية.

رنج روفر سبورت موديل 2023

سعر السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 في السوق السعودي

يبلغ سعر السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 في السعودية نحو 470 الف و 663 ريال.