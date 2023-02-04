عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رنج روفر ايفوك موديل 2023 في السعودية| صور

صدى البلد

تتألق سيارات العلامة التجارية البريطانية لاند روفر في منطقة الخليج العربي وتكتسب شعبية وشهرة فائقة، ويرجع ذلك لقوتها الكبيرة، حيث تأتي محملة بأحدث وسائل وأنظمة السلامة الحديثة، بالإضافة لنظام الدفع الرباعي والتصميم الخارجي الأنيق.

لعشاق الرفاهية.. 5 سيارات فاخرة في السعودية | صور

5 سيارات سيدان إقتصادية في مصر موديل 2023| صور

 رنج روفر ايفوك موديل 2023

مواصفات السيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك موديل 2023

تتوفر السيارة رنج روفر ايفوك على محرك سداسي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي.

 رنج روفر ايفوك موديل 2023

 وتبلغ السرعة القصوى للسيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 نحو 216 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا مدة زمنية تبلغ 8.5 ثانية.

 

تبلغ قياسات السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 نحو 4.371 للطول، و 1.996 للعرض، و1.649 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.681 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 472 لتر.

 رنج روفر ايفوك موديل 2023

تتمتع السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة أبرزها 360 كاميرا، ووسائد هوائية Airbags، وإنذار لمنع السرقة، ومنبه النقطة العمياء، وكاشف التصادم، ومساعد الانعطافات، وقفل تفاضلي، وفرامل قرصية، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وطفاية حريق، ونظام المساعدة على تسلق التلال، واختيار وضعية القيادة حسب الطريق، وأجهزة استشعار الاصطفاف، وكاميرا خلفية، وعجلة احتياطية، ونظام التحكم في الجر.

 رنج روفر ايفوك موديل 2023

أسعار رنج روفر ايفوك موديل 2023

رنج روفر ايفوك موديل 2023 الفئة الأولى PS AWD  بقيمة تبلغ 247,825 ريال 

رنج روفر ايفوك موديل 2023 الفئة الثانية   R-DYNAMIC HSE 200 PST بقيمة تبلغ 250,585 ريال

رنج روفر ايفوك موديل 2023 الفئة الثالثة R-DYNAMIC HSE 250 PS قيمة تبلغ 280,485 ريال

رنج روفر ايفوك موديل 2023 رنج روفر السعودية رنج روفر ايفوك لاند روفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تجاوز 4.5 درجة .. زلزال قوى يضرب دولة عربية

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

الدولار في ورطة عالميًا|وهذا سعره الآن مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

موضوعات متعلقة

لاند روفر تضاعف إنتاج ديفندر بسبب الطلبات المتزايدة

لعشاق الرفاهية.. 5 سيارات فاخرة في السعودية | صور

بداية من 590 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر بالسوق المصري| صور

لادا جرانتا مستعملة بـ 130 ألف جنيه| صور

سوق المستعمل.. أودي A4 بـ 140 ألف جنيه | تفاصيل

خلي بالك.. نصائح هامة لقيادة السيارات في فصل الشتاء

كذب وتضليل.. التحقيق مع إيلون ماسك بسبب تكنولوجيا القيادة الذاتية

5 سيارات سيدان إقتصادية في مصر موديل 2023| صور

ترشيحاتنا

100 أخضر بأكثر من نصف مليون ليرة..أسعار صادمة للدولار فى سوريا

الأرصاد: صقيع وثلوج على هذه المناطق والأمطار مستمرة | الطقس

رصد قاعدة صواريخ عابرة للقارات.. ماذا فعل المنطاد الصيني بالأجواء الأمريكية؟ القصة كاملة

بأيادٍ مصرية.. مستشار التموين يفجر مفاجأة حول منجم إيقات للذهب

حدث نادر .. ولادة رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه بتونس

تعويض بأجر ومعاقبة المخالف بالحبس والغرامة.. اعرف حقك لو تعبت في العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

بجمبسوت مخملي| نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

فيديو

على عينك يا تاجر.. إطلالات رانيا يوسف الساخنة تثير الجدل| فيديو جراف

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ