سعر رنج روفر ايفوك موديل 2023 في السعودية| صور

تتألق سيارات العلامة التجارية البريطانية لاند روفر في منطقة الخليج العربي وتكتسب شعبية وشهرة فائقة، ويرجع ذلك لقوتها الكبيرة، حيث تأتي محملة بأحدث وسائل وأنظمة السلامة الحديثة، بالإضافة لنظام الدفع الرباعي والتصميم الخارجي الأنيق.

رنج روفر ايفوك موديل 2023

مواصفات السيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك موديل 2023

تتوفر السيارة رنج روفر ايفوك على محرك سداسي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، ونظام دفع رباعي.

رنج روفر ايفوك موديل 2023

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 نحو 216 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا مدة زمنية تبلغ 8.5 ثانية.

تبلغ قياسات السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 نحو 4.371 للطول، و 1.996 للعرض، و1.649 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.681 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 472 لتر.

رنج روفر ايفوك موديل 2023

تتمتع السيارة رنج روفر ايفوك موديل 2023 بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة أبرزها 360 كاميرا، ووسائد هوائية Airbags، وإنذار لمنع السرقة، ومنبه النقطة العمياء، وكاشف التصادم، ومساعد الانعطافات، وقفل تفاضلي، وفرامل قرصية، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وطفاية حريق، ونظام المساعدة على تسلق التلال، واختيار وضعية القيادة حسب الطريق، وأجهزة استشعار الاصطفاف، وكاميرا خلفية، وعجلة احتياطية، ونظام التحكم في الجر.

رنج روفر ايفوك موديل 2023

أسعار رنج روفر ايفوك موديل 2023

رنج روفر ايفوك موديل 2023 الفئة الأولى PS AWD بقيمة تبلغ 247,825 ريال

رنج روفر ايفوك موديل 2023 الفئة الثانية R-DYNAMIC HSE 200 PST بقيمة تبلغ 250,585 ريال

رنج روفر ايفوك موديل 2023 الفئة الثالثة R-DYNAMIC HSE 250 PS قيمة تبلغ 280,485 ريال