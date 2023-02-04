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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الرفاهية.. 5 سيارات فاخرة في السعودية | صور

صدى البلد

يتميز السوق السعودي بأقوى السيارات الفاخرة خاصة بفئة الدفع الرباعي 4X4، وفي مقدمتها علامات تجارية شهيرة مثل BMW ومرسيدس ولاند روفر واودي وكاديلاك.

ويستعرض صدى البلد في السياق التالي بالأسعار والمواصفات 5 من أشهر السيارات الرياضية الفاخرة موديلات 2023 في السوق السعودي.

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كاديلاك اسكاليد

كاديلاك اسكاليد

تتوفر السيارة كاديلاك اسكاليد على محرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 6200 سي سي، يضخ قوة تصل الى 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 632 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 سرعات.

 

سعر السيارة كاديلاك اسكاليد

الفئة الأولى   LUXURYبقيمة تبلغ 377,200 ريال 

الفئة الثانية   SPORTبقيمة تبلغ 433,000 ريال

الفئة الثالثة  PREMIUM LUXURبقيمة تبلغ 433,000 ريال

 

لاند روفر ديسكفري 

لاند روفر ديسكفري 

جاءت السيارة لاند روفر ديسكفري على محرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 200 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات.

 

سعر السيارة لاند روفر ديسكفري

يبلغ سعرها 389,470 ريال

 

اودي Q8

اودي Q8

حصلت السيارة اودي Q8 على محرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 6 سرعات.

 

سعر السيارة اودي Q8

يبلغ سعررها 390,000 ريال.

مرسيدس GLE

مرسيدس GLE

تتمتع السيارة مرسيدس GLE بمحرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 367 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 9 سرعات.

 

سعر السيارة مرسيدس GLE

يبلغ سعرها 388,300 ريال.

 

BMW X5

BMW X5

تتمتع السيارة BMW X5 بمحرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 6 سرعات.

 

سعر السيارة BMW X5

الفئة الأولى   LUXURYبقيمة تبلغ 427,350  ريال 

الفئة الثانية   SPORTبقيمة تبلغ 521,840 ريال

 

 

كاديلاك اسكاليد لاند روفر ديسكفري مرسيدس BMW X5 لاند روفر

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