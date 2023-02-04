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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لاند روفر تضاعف إنتاج ديفندر بسبب الطلبات المتزايدة

صدى البلد

من بين ما يقرب من 214,000 طلبًا لدى شركة جاجوار لاند روفر، كان ربعها من أجل سيارة ديفندر، وتتوفر هذه السيارة ذات السمعة الطيبة المخصصة للطرق الوعرة بإصدارات 90 و 110 و 130 ، وهي مصنوعة في مصنع في سلوفاكيا.

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لاند روفر ديفندر

لتقليل تراكم الطلبات ، أضافت جاجوار لاند روفر وردية ثالثة في المصنع في نيترا حيث تصنع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ، وكانت السيارة هي السيارة الأكثر شعبية للشركة في الأرباع السبعة الماضية.

لاند روفر ديفندر

كما كان الحال مع معظم شركات صناعة السيارات، أعاقت اختناقات العرض عمليات جاجوار لاند روفر اليومية مثل الكثير من العلامات التجارية الراقية، فقد أعطت الأولوية للمركبات ذات هوامش ربح أعلى، ولهذا السبب لم يتأثر التصنيع في المصنع السلوفاكي، حيث تم بناء ديسكفري هناك أيضًا، لكن أرقام البيع بالجملة (المبيعات للتجار) سجلت انخفاضًا قياسيًا في الربع الرابع من عام 2022 ، عند 1924 سيارة فقط.

لاند روفر ديفندر

وفقًا لخطة "Reimagine" الخاصة بـ جاجوار لاند روفر ، يتم العمل على إصدار كهربائي من ديفندر، وسيتم طرحه في وقت لاحق من هذا العقد، ومن المقرر أيضًا أن تتلقى ديسكفري ورينج روفر إصدارًا جديدًا من شأنه التخلص من محرك الاحتراق، ومن المقرر وصول ما لا يقل عن ستة سيارات كهربائية من لاند روفر هذا العقد ، مع أول واحد من المقرر إطلاقه في عام 2024.

عند الحديث عن الطرازات الكهربائية، تعتزم جاكوار أن تصبح علامة تجارية للسيارات الكهربائية فقط في عام 2025.

لاند روفر ديفندر
لاند روفر ديفندر لاند روفر ديفندر SUV الرياضية

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