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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رنج روفر ديفندر 2023 في السعودية .. صور

رنج روفر ديفندر 2023
رنج روفر ديفندر 2023

تعتبر السيارة رنج روفر ديفندر موديل 2023، واحدة من اقوى طرازات الدفع الكلي في السعودية، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات بسعر يبدأ من 290 الف ريال.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر رنج روفر ديفندر 2023 في السعودية وابرز مواصفاتها الفنية.

رنج روفر ديفندر 2023

زودت السيارة سعر رنج روفر ديفندر 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 300 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8 ثواني.

رنج روفر ديفندر 2023

ويقل فارق التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 6.1 ثانية فقط، وذلك باستخدام محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 400 حصانا، و 550 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 208 كيلومتر في الساعة.

رنج روفر ديفندر 2023

كما حصلت السيارة سعر رنج روفر ديفندر موديل 2023 على محرك اعلى قوة، سعة 5000 سي سي، مكون من 8 اسطوانات، 517 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 625 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 5.2 ثانية.

 

سعر رنج روفر ديفندر 2023 في السعودية

 

تقدم السيارة سعر رنج روفر ديفندر 2023 في السعودية بسعر يتراوح بين 290 الف حتى 666 الف ريال.

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