أرخص سيارات بنتلي 2023 في السعودية.. صور

تتصدر السيارة فلاينج سبير موديل 2023 قائمة الأرخص سعرًا ضمن طرازات شركة بنتلي، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع العديد من التقنيات الداخلي التي تتسم بالرفاهية والفخامة كعادة سيارات بنتلي المميزة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2023 في السعودية

بنتلي فلاينج سبير موديل 2023

تأتي السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2023 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يمكنه انتاج 542 حصانا، وعزم أقصى للدوران 770 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل إلى 318 كم/ساعة.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2023

وتحتوي السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2023 على محرك اخر من 12 اسطوانة، سعة 6000 سي سي، يستطيع ضخ 626 حصانا، و900 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى إلى 333 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2023

وتتمتع السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2023 بالعديد من التجهيزات واللمسات الداخلية الفاخرة، مثل أنظمة الصوت والترفيه، مع شاشة عرض البيانات والخرائط، إلى جانب شاشة عرض الوسائط المتعددة وبرامج الترفيه، ومقاعد بخاصية التبريد والتدفئة مع التحكم الكهربائي، ومكيف هواء ثنائي المناخ.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2023

وتضم السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2023 فتحة سقف بانوراما، مع منافذ للطاقة، وبلوتوث، وعتبة أبواب مضيئة ومصابيح ترحيب، وقفل مركزي، بالاضافة إلى حساسات للسرعة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، سماعات لاسلكية، والبدء عن بعد، وفرامل يد الكترونية، إلى جانب منظومة الحماية والمكابح عالية الاداء.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2023

أسعار ا لسيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2023 في السوق السعودي

تبدأ السيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2023 من 825 ألف ريال حتى مليون و375 ألف ريال سعودي.