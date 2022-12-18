عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل مميز من مانسوري لـ أفخم سيارات بنتلي | صور

بنتلي GT المكشوفة
بنتلي GT المكشوفة المعدلة

تواصل شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات، تقديم لمساتها الساحرة، عبر باقة من الترقيات الفنية والهيكلية للكثير من الإصدارات التي تحمل علامات تجارية لأبرز مصنعي السيارات حول العالم.

سعر بنتلي بنتايجا 2023 في البحرين .. صور

الظهور الأول لأقوى سيارات بنتلي.. باتور 2023 | صور

وبين الطرازات التي شملت ترقيات مانسوري هي النسخة الفارهة بنتلي GT ذات السقف المكشوف، حيث تمتعت السيارة بطلاء خارجي ينقسم إلى لونين، هما الأصفر والأسود، بالاضافة إلى إعطائها اللقب Vitesse.

بنتلي GT المعدلة 

وظهرت السيارة Vitesse ببعض اللمسات المميزة ومنها جنوط معدنية انيقة باللون الاسود تحمل تصميما هندسيا مميزا، بالاضافة إلى بعض اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، إلى جانب تمتعها بمقصورة داخلية تجمع بين الجلد الاصفر والاسود، مع تطريز مميز، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد الفاخر ايضا.

بنتلي GT المعدلة 

وتتمتع السيارة بنتلي GT المكشوفة بالكثير من اللمسات الرياضية ابرزها سبويلر خلفي يمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى ناشر خلفي رياضي، ومنظومة عادم مزدوجة.

بنتلي GT المعدلة 

القدرات الفنية للسيارة بنتلي GT المكشوفة 

 

تأتي النسخة القياسية من السيارة بنتلي GT المكشوفة بمحرك ثماني الاسطوانات V8 تيربو مزدوج، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 542 حصانا، و 770 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

بنتلي GT المعدلة 

بينما تأتي السيارة المعدلة بنتلي GT بقوة تقريبية تبلغ 740 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1.020 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 خلال 3.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 332 كم/ساعة.

بنتلي بنتلي GT المعدلة السيارة بنتلي GT السيارة بنتلي GT المكشوفة مانسوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

ترشيحاتنا

تفاصيل اجتماع ياسين منصور ورئيس الزمالك لحل الأزمة المالية للنادي.. فيديو

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة أفشة في الأهلي وعرض الباطن السعودي.. فيديو

علي جمعة: كل البشر يستظلون في جزء من تريليونات الأجزاء بعرش الرحمن

أوبو تتحدى بهواتف OPPO Find X6.. مواصفات جبارة تنافس شاومي ووان بلس

وفقا للقانون .. أهداف ومهام صندوق الوقف الخيري

تعديل مميز من مانسوري لـ أفخم سيارات بنتلي | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

البيض مليء بالعناصر الغذائية ومصدر رئيسي للبروتين

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ