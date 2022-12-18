تعديل مميز من مانسوري لـ أفخم سيارات بنتلي | صور

تواصل شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات، تقديم لمساتها الساحرة، عبر باقة من الترقيات الفنية والهيكلية للكثير من الإصدارات التي تحمل علامات تجارية لأبرز مصنعي السيارات حول العالم.

وبين الطرازات التي شملت ترقيات مانسوري هي النسخة الفارهة بنتلي GT ذات السقف المكشوف، حيث تمتعت السيارة بطلاء خارجي ينقسم إلى لونين، هما الأصفر والأسود، بالاضافة إلى إعطائها اللقب Vitesse.

بنتلي GT المعدلة

وظهرت السيارة Vitesse ببعض اللمسات المميزة ومنها جنوط معدنية انيقة باللون الاسود تحمل تصميما هندسيا مميزا، بالاضافة إلى بعض اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، إلى جانب تمتعها بمقصورة داخلية تجمع بين الجلد الاصفر والاسود، مع تطريز مميز، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد الفاخر ايضا.

بنتلي GT المعدلة

وتتمتع السيارة بنتلي GT المكشوفة بالكثير من اللمسات الرياضية ابرزها سبويلر خلفي يمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى ناشر خلفي رياضي، ومنظومة عادم مزدوجة.

بنتلي GT المعدلة

القدرات الفنية للسيارة بنتلي GT المكشوفة

تأتي النسخة القياسية من السيارة بنتلي GT المكشوفة بمحرك ثماني الاسطوانات V8 تيربو مزدوج، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 542 حصانا، و 770 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

بنتلي GT المعدلة

بينما تأتي السيارة المعدلة بنتلي GT بقوة تقريبية تبلغ 740 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1.020 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 خلال 3.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 332 كم/ساعة.