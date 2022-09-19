لمحبي الفخامة .. بنتلي بنتايجا 2022 بالسوق الإماراتي |صور

تشتهر سيارات بنتلي الانجليزية بالفخامة المعهودة، حيث تضم الكثير من التقنيات المتطورة إلى جانب عناصر الرفاهية المستخدمة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو من خلال المقصورة الداخلية.

وتعد النسخة بنتلي بنتايجا موديل 2022 واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية الانجليزية، حيث تمتلك السيارة مظهر خارجي يجمع بين الفخامة والهيكل الرياضي، مما يجعلها من اشهر السيارات المقدمة بالاسواق العالمية والعربية.

بنتلي بنتايجا 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة بنتلي بنتايجا 2022 واسعارها بالسوق الاماراتي.

تحتوي السيارة بنتلي بنتايجا 2022 على محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يستطيع ضخ قوة 542 حصانا، و 770 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الكلي بقدرات أوتوماتيكية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 290 كم/ساعة.

بنتلي بنتايجا 2022

وتمتلك السيارة بنتلي بنتايجا 2022 نسخة اخرى تعمل بمحرك من 12 اسطوانة، قادر على انتاج 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران 900 نيوتن/متر، سعة 6000 سي سي، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.1 ثانية.

بنتلي بنتايجا 2022

وتحتوي السيارة بنتلي بنتايجا 2022 على العديد من التجهيزات ومنها، مقاعد من الجلد الفاخر مع تقنية التبريد والتسخين، وقفل مركزي، وسقف بانوراما، وفتحات مكيف خلفية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى مصابيح ترحيب، ومنافذ للطاقة، وخاصية المفتاح الذكي، إلى جانب الكثير من اللمسات العصرية.

بنتلي بنتايجا 2022

أسعار السيارة بنتلي بنتايجا 2022 في الامارات

تقدم السيارة بنتلي بنتايجا 2022 بالسوق الاماراتي بقيمة تبدأ من 850,000 درهم و 1,050,000 درهم.