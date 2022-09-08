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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الجيل القادم من بنتلي بنتايجا يظهر في تصميم مستوحى من مولينير باتور..صور

بنتلي بنتايجا الجديدة
بنتلي بنتايجا الجديدة كلياً

كشفت شركة بنتلي عن سيارة بنتلي مولينير باتور التي دشنت الشهر الماضي وهي أكثر بكثير من مجرد سيارة محدودة الإنتاج تستند إلى كونتيننتال جي تي، حيث حصلت السيارة على لغة تصميم جديدة للعلامة التجارية، والتي سيتم اعتمادها من خلال تشكيلة السيارات الكهربائية المستقبلية، واستلهم المصمم تصميمه التخيلي للجيل القادم من الـ SUV بنتايجا.

بنتلي بنتايجا الجديدة كلياً

وتم نقل إشارات التصميم من السيارة المنخفضة ذات البابين إلى سيارة  الـ SUV الضخمة ذات الخمسة أبواب ليس سهلاً كما يبدو، حيث استخدم المصمم بنتلي بنتايجا EWB Azure كقاعدة لتصميمه التخيلي مع قاعدة العجلات الممتدة التي تساعد في تحقيق النسب التي يسعى لها.

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بدأت العملية بإضافة واجهة باتور الأمامية إلى  الـsuv  الفاخرة، حيث حلت مجموعة من المصابيح الأمامية ليد الفردية محل المصباحين الدائريين المميزين لبنتايجا، وكما نرى الشبك الكبير ومآخذ الهواء الأصغر في الصداد وهي تحديثات مرحب بها بالتأكيد.

بنتلي بنتايجا الجديدة كلياً

أما بالنسبة إلي الجانب أصبحت السيارة منحوتة أكثر بكثير من ذي قبل، وذلك باستخدام خطوط باتور على الرفارف الأمامية، مع دمج الرفارف الخلفية المنتفخة في بنتايجا، ويوجد أيضاً خط نافذة باتور مع لمسات من الكروم، ليشكل عمود C بسيط.

في الخلف، تم تعديل المصابيح الخلفية لتكون ليد جديدة، مع باب خلفي منحوت ومنطقة كبيرة معتمة على المصد الخلفي تشبه مشتت الهواء، كما نرى العوادم المزدوجة والتي توضح احتفاظ بنتايجا بمحرك احتراق داخلي.

بنتلي بنتايجا الجديدة كلياً

والجدير بالذكر أن أول سيارة بنتلي كهربائية ستنطلق قريباً ولن تتبنى نمط هيكل كروس أوفر، مما يترك جميع السيناريوهات مفتوحة لخليفة بنتايجا، وأوضحت بنتلي أن أيام محرك W12 أصبحت محدودة، لذا من المعقول أن تحصل بنتايجا سبيد المستقبلية على محرك كهربائي.

بنتلي مولينير باتور SUV بنتايجا

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