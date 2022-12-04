الظهور الأول لأقوى سيارات بنتلي.. باتور 2023 | صور

ظهرت بنتلي باتور لأول مرة خلال أسبوع مونتيري للسيارات 2022 بصفتها أكبر السيارات الفاخرة سيتم إنتاجها بأعداد محدودة للعلامة التجارية البريطانية، والآن يبدأ الاختبار العام لنموذجين أوليين في أوروبا للتأكد من أن النموذج يتوافق مع معايير الشركة، وستضمن خطة التطوير 120 اختبارًا على مدار 58 أسبوعًا.

بنتلي باتور

سيتم اعتماد اللون الخارجي للسيارة حسب طلب المشترين مثل لون Purple Sector المستخدم في سيارة الاختبار مع الحفاظ على الفاصل الأمامي والعتبات الجانبية والناشر الخلفي من ألياف الكربون شديدة اللمعان، بينما تأتي الشبكة الأمامية باللون الأرجواني في المنتصف وتتدفق إلى الظل البلوري الأسود على الحواف الخارجية، بينما تمتد الزخرفة الممتدة طول غطاء المحرك والنوافذ.

بنتلي باتور

أول وظيفة لسيارة بنتلي باتور رحلة تستغرق 1,553 ميلاً (2500 كيلومتر) بدءًا من ألمانيا ومرورًا بإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بعد ذلك تخضع السيارة لسبعة أسابيع من الاختبارات لتطوير التعامل مع الماكينة وتشغيلها بسرعات عالية، بعد تلك الفترة هناك 4660 ميلاً (7500 كيلومتر) إضافية من القيادة في العالم الحقيقي، بالإضافة لأكثر من 100 أسبوع من تطوير واختبار مجموعة نقل الحركة.

بنتلي باتور

تعتبر باتور أقوى سيارة من إنتاج بنتلي على الإطلاق، حيث يضخ محرك W12ذو الشاحن التوربيني المزدوج سعة 6.0 لترات قوة تصل الى 730 حصانًا (544 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 738 رطلاً (1000 نيوتن متر).

بنتلي باتور

ستقوم بنتلي ببناء 18 نسخة فقط من باتور للعملاء، سيكلف سعر كل نسخة منها نحو 1.65 مليون جنيه إسترليني ما يعادل نحو مليوني دولار حسب أسعار الصرف الحالية، وسيتم تسليم أولى النسخ في منتصف عام 2023.