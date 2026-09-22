درة: يسرا العظيمة والجميلة حبيبة قلبنا كلنا

قالت الفنانة درة إن فيلم «الست لما» يجمعها بالفنانة يسرا، التي وصفتها بأنها «العظيمة، الجميلة، حبيبة قلبي وحبيبة قلبنا كلنا»، مؤكدة أنها تتحدث عنها كثيرًا وتشعر بأنها امرأة «بتنوّر، بتشع كده».

وأوضحت، أنها تحب دائمًا أن تكون مع يسرا، كما تحدثت عن زميلاتها في الفيلم، ياسمين رئيس ودنيا سامي، موضحة أن أجواء العمل كانت جميلة، لأنهن كنّ بالفعل صديقات، وكان الجميع بمثابة عائلة واحدة.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الفيلم يتناول موضوعات مهمة جدًا، وأن دورها هو شخصية «فاطمة»، وهي شخصية أحبتها أثناء العمل عليها وجسدتها بكل ما لديها، موضحة: «تعايشت معاها».



وأشارت إلى أن الشخصية تجمع بين المشاهد الدرامية جدًا والمشاهد الخفيفة «اللايت»، موضحة أن تناول الفيلم للموضوعات جاء في جزء منه بشكل خفيف، وفي جزء آخر بشكل درامي حقيقي، إلى جانب وجود مواقف كوميدية.

أجواء التصوير

وأعربت درة عن أمنيتها في أن يشاهد الجمهور الفيلم، قائلة إن «الفيلم لطيف والناس تشوفه»، وذلك بعد إشادة لميس الحديدي بالعمل ووصفه بأنه «فيلم لطيف جدًا». كما عادت درة للحديث عن يسرا، مؤكدة تقديرها الكبير لها، وعن أجواء التصوير التي جمعتها بزميلاتها، والتي اتسمت بالصداقة والعائلة، في تجربة وصفتها بأنها كانت جميلة بالنسبة إليها.