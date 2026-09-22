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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 75 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية في حملات بالغربية

مخابز الغربية
مخابز الغربية
الغربية أحمد علي

رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة  وحررت 75 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية ، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية بالغربية 


وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية فى  مراكز ومدن المحافظة، وحررت 75 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين 

تأتي هذه الحملات في سياق توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني وتقديم منتج جيد يليق بالمواطن ، كما تُعد الحملات جزءًا من خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى مكافحة الفساد التمويني، والتصدي لأي محاولات تلاعب بحصة الدعم الموجه للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي أمني ردع مخالفين مخابز حملات تموينية

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