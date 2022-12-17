سعر بنتلي بنتايجا 2023 في البحرين .. صور

تعتبر السيارة بنتلي بنتايجا واحدة من افخم السيارات المقدمة من قبل الصانع الانجليزي، حيث تعد من الاصدارت البارزة داخل السوق البحريني والتي تنتمي إلى فئة الطرازات الفاخرة، مع تصميم خارجي يجمع بين الفخامة والطابع الرياضي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة بنتلي بنتايجا موديل 2023 في البحرين.

بنتلي بنتايجا موديل 2023

تعتمد السيارة بنتلي بنتايجا 2023 على نوعين من المحركات الاول، الاول من 8 اسطوانات سعة 4000 سي سي، يمكنه ضخ 542 حصانا كقوة اجمالية، بينما ينتج 770 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 290 كيلومتر في الساعة.

بنتلي بنتايجا موديل 2023

ويمكن لهذه النسخة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 4.5 ثانية، على عكس الفئة الاخيرة 6.0L W12 Speed والتي تستطيع ان تقطع نفس المسافة خلال مدة زمنية قدرها 4.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6000 سي سي.

بنتلي بنتايجا موديل 2023

ويستطيع محرك هذه النسخة أن ينتج قوة قدرها 626 حصانا، وعزم اقصى للدوران 9000 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي ايضا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 301 كيلومتر في الساعة.

بنتلي بنتايجا موديل 2023

وتتمتع السيارة بنتلي بنتايجا 2023 بالعديد من التجهيزات الفاخرة ابرزها، مقاعد تحتوي على خاصية التبريد والتسخين، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، مع مكيف هواء اوتوماتيكي مدعوم بمخارج خلفية، وسقف زجاجي بانوراما، وشاشة تدعم التطبيقات الحديثة مع منافذ للطاقة، ومصابيح ترحيب.

اسعار السيارة بنتلي بنتايجا 2023 في البحرين

تبدأ اسعار السيارة بنتلي بنتايجا 2023 من 87.200 الف دينار، بينما يصل سعر الفئة الاخيرة كاملة التجهيزات نحو 123 الف دينار.