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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر |صور

ارخص 5 سيارات زيرو
ارخص 5 سيارات زيرو

يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى العلامات التجارية والتجهيزات الفنية والتقنية، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة من عملية شراء سيارة جديدة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات زيرو في مصر. 

 ارخص 5 سيارات زيرو 

1 – سوزوكي سيلاريو 

 

تعمل السيارة بمحرك 1000 سي سي، بقوة 65 حصانا، وعزم دوران 89 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 140 كم/ساعة، بينما تعمل بنوعين من نواقل الحركة الاول 5 سرعات مانيوال، والاخر أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

 

تبدا اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو من 329.900 إلى 399.900 جنيه.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

2 – ميتسوبيشي اتراج 

 

تستمد السيارة ميتسوبيشي اتراج اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي، بينما دعمت بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج بسعر 430 الف جنيه.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

3 – شيري اريزو 5 

 

زودت السيارة شيري اريزو 5 بمحرك 114 حصانا، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 141 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات، إلى جانب فئات اعلى تجهيزًا تضم علبة تروس أوتومايكية.

تتراوح اسعار السيارة بين 380 الف و 445 الف جنيه.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

4 – بي واي دي L3

 

زودت السيارة بي واي دي L3 بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة.

 

تقدم السيارة بي واي دي L3 بقيمة سعرية قدرها 430 الف جنيه.

 ارخص 5 سيارات زيرو 

5 – سوزوكي اسبريسو 

 

تعمل السيارة سوزوكي اسبريسو بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، مقترن بمحرك 1000 سي سي، بقوة 67 حصانا، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 14.3 ثانية.

يبلغ سعر السيارة نحو 299.900 جنيه.

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