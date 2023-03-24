اشتري جديد .. أرخص سيارة "أوتوماتيك" في مصر |صور

تنافس السيارة سوزوكي سيلاريو بقوة، وسط قائمة السيارات الارخص سعرًا المطروحة في السوق المصري، والتي تعمل بناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء، على الرغم من تلك النسخة عبر فئات اخرى تعمل بشكل يدوي "مانيوال".

ابعاد السيارة سوزوكي سيلاريو

الطول الكلي 3695 مم

العرض الكلي 1655 مم.

الارتفاع الكلي 1555 مم.

سوزوكي سيلاريو

تصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو إلى 140 كيلومتر في الساعة، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات توفيرًا للوقود، حيث تستهلك نسبة قدرها 3.7 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سوزوكي سيلاريو

وتستمد السيارة اوامر القوة عبر محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 65 حصانا، وعزم اقصى للدوران 89 نيوتن/متر، بينما دعمت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، و اخر أوتوماتيكي من 4 سرعات.

سوزوكي سيلاريو

تعتمد السيارة سوزوكي سيلاريو على تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما دعمت من الداخل بعدة تجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن، كاميرا، قفل مركزي، مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكابح ABS مانعة للاغلاق مع برنامج التوزيع الالكتروني، ووسائد هوائية أمامية للحماية.

سوزوكي سيلاريو

وحصلت السيارة سوزوكي سيلاريو على نظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وجنوط رياضية 15 بوصة، وبلوتوث، ومدخل USB، ومصابيح امامية حادة المظهر هالوجين، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى امكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على سعة تخزين اكبر.

سوزوكي سيلاريو

سعر السيارة سوزوكي سيلاريو ارخص سيارة "هاتشباك" اوتوماتيك في مصر

تقدم الفئة كاملة التجهيزات من السيارة سوزوكي سيلاريو، والتي تعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي بقيمة قدرها 399.900 جنيه، بينما تبدأ اسعار السيارة من 329.900 جنيه حتى 349.900 جنيه لفئات ناقل الحركة التقليدي.