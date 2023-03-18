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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة جديدة من سوزوكي في مصر .. بسعر مفاجأة

سوزوكي اسبريسو
سوزوكي اسبريسو

تتصدر النسخة سوزوكي اسبريسو قائمة السيارات الجديدة والأرخص سعرًا في مصر، على الرغم من التغيرات السعرية الاخيرة التي شهدها  السوق المصري للسيارات، بينما تقدم هذه السيارة عبر فئة واحدة فقط ضمن موديلات 2022.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "ًصدى البلد" الاخباري سعر السيارة سوزوكي اسبريسو وابرز مواصفاتها الفنية.

 

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي، عبر ناقل حركة من 5 سرعات يدوية "مانيوال"، بينما يمكن للسيارة سوزوكي اسبريسو الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 14.3 ثانية.

سوزوكي اسبريسو

وحصلت السيارة سوزوكي اسبريسو على مكابح ABS مانعة للانغلاق، 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، مع زجاج كهربائي امامي، وسنتر لوك، وعجلة قيادة باور استيرنج، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي، وعداد رقمي.

سوزوكي اسبريسو

وتستمد السيارة سوزوكي اسبريسو قوتها من محرك بقوة 67 حصانا، سعة 1000 سي سي، مع عزم دوران 90 نيوتن/متر، بينما حصلت السيارة على ابعاد هيكلية بلغت 1520 مم للعرض، وطول كلي بلغ 3565 مم، وبارتفاع 1549 مم، وجنوط 14 بوصة، وسعة تخزين خلفية بلغت 239 لتر.

سوزوكي اسبريسو

وتأتي السيارة سوزوكي اسبريسو بقاعدة عجلات بلغ طولها 2380 مم، و تضم خزان وقود سعة 27 لتر، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 4.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر، وتظهر السيارة من الخارج بتصميم هاتشباك يمتزج بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى شبكة أمامية منقسمة، واضاءة ضباب على جانبي الصادم الامامي.

سوزوكي اسبريسو

سعر ارخص سيارة من سوزوكي في مصر "اسبريسو"

 

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 299.900 جنيه. 

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