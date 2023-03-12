متفرقش عن مرسيدس .. تعديل مميز من برابوس لـ سوزوكي جيمني |صور

تعتبر السيارة سوزوكي جيمني واحدة من اشهر اصدارات الصانع الياباني، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تتمتع هذه النسخة بشعبية كبيرة، نسبة إلى تصميمها الخارجي المميز، وقدراتها في التعامل مع الطرق الوعرة.

سوزوكي جيمني المعدلة

ويبدو أن شركة برابوس المتخصصة في مجال تعديل السيارات، ارادات أن تبهر محبي هذه النسخة، و أن تجعل منها نموذج مشابه لاقوى سيارات شركة مرسيدس الالمانية، بعد أن ظهرت جيمني باطلالة اقرب من عملاقة الـ SUV الفارهة G-CLASS.

سوزوكي جيمني المعدلة

ومن المعرف عن برابوس اجراء الكثير من التعديلات الخاصة باصدارات مرسيدس، ومنها السيارة G-CLASS الفاخرة، ولكن يبدو أنها المرة الاولى أن تقوم بتعديل للسيارة سوزوكي جيمني الرياضية، ولكن على طريقة مرسيدس ايضا.

سوزوكي جيمني المعدلة

تحول الجزء الامامي من السيارة سوزوكي جيمني، إلى واجهة اقرب لسيارة مرسيدس، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية بطريقة طولية، ذات لمسات فضية لامعة، بالاضافة إلى اضاءة بتقنية LED، ذات تصميم دائري، وغطاء محرك معاد تعديلة.

سوزوكي جيمني المعدلة

وجاءت السيارة سوزوكي جيمني المعدلاة بمصابيح خلفية جديدة، وعتبات جانبية كبيرة الحجم، بالاضافة إلى سبويلر خلفي مثبت بالناحية العلوية مصنوع من الياف الكروبن، إلى جانب حزمة من الترقيات الداخلية، حيث تمتعت المقاعد بكسوة من الجلد الازرق، ويبدو أن سمة هذا اللون قد شملت ارجاء كثير داخل مقصورة القيادة ذات الاطلالة العصرية.

سوزوكي جيمني المعدلة

سعر سوزوكي جيمني المعدلة

ظهرت تلك النسخة تحديدًا في الامارات حيث قدر سعرها هناك نحو 165 الف درهم، فيما يعادل 44 الف و 921 دولار امريكي.