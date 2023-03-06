سوزوكي جيمني الرياضية بإصدار خاص .. صور

تعتبر النسخة سوزوكي جيمني واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها علامة الصانع الياباني، حيث تتمتع بتصميم خارجي من عائلة الـ SUV متوسطة الحجم، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات.

وتواصل السيارة سوزوكي جيمني تألقها داخل السوق الاسترالي، بعد أن قدمت هناك عبر 300 نسخة فقط في اصدار محدود، بالاضافة إلى لقب جديد لتسمى بـ جيمني هيريتاج.

سوزوكي جيمني

سوزوكي جيمني الرياضية بإصدار خاص

زينت سيارة سوزوكي جيمني أو النسخة المحدودة "هيريتاج"، بالعديد من الملصقات الخارجية، والتي تجمع بين اللون الوردي والاحمر والبرتقالي، حيث تحاوط الاجزاء الجانبية والخلفية من تلك السيارة.

كما ظهرت السيارة جيمني هيريتاج الرياضية بملصق يحمل صورة وحيد القرن، بالاضافة إلى بعض اللمسات الخارجية، بينما تقول الشركة هناك إن الإصدار الخاص سوزوكي جيمني هيريتاج ليمتد يأتي احتفالا بتاريخ سيارات الدفع الرباعي وخاصة في فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتسعينيات ايضا.

سوزوكي جيمني

واعتمدت السيارة سوزوكي جيمني هيريتاج ليمتد على جنوط رياضية المظهر يبلغ قياسها 15 بوصة، بالاضافة إلى مصابيح قياسية تعمل بتقنية LED، ودعامات طينية مثبتة ناحية العجلات، حيث كانت تستخدم في الفترات السابقة.

وتحتوي السيارة سوزوكي جيمني هيريتاج ليمتد على العديد من التجهيزات القياسية أبرزها، نظام صوتي ترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصات، وعجلة قيادة تدعم أوامر التحكم، بالاضافة إلى مكيف هواء، وخاصية التحذير من مغادرة المسارات، ومحدد سرعة، إلى جانب درج شحن خاص.

سوزوكي جيمني

القدرات الفنية لـ سوزوكي جيمني

تعتمد السيارة سوزوكي جيمني على ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع ضخ 101 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران.