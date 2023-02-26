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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة مرسيدس في مصر .. اعرف سعرها

مرسيدس مايباخ
مرسيدس مايباخ

تعد مرسيدس مايباخ، واحدة من اكثر السيارات الفارهة حول العالم، التى تتمتع بقدرات فنية عالية الاداء، إلى جانب اتخاذها جانب كبير من الفخامة، نسبة إلى تصميمها الخارجي الخاطف للانظار، بالاضافة إلى تجهيزاتها الداخلية الانيقة.

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وبين اصدارات شركة مرسيدس في مصر، تعد النسخة مايباخ الاعلى سعرًا بين طرازات الصانع الالماني، حيث تعمل بمحرك 4000 سي سي تيربو، مكون من 8 اسطوانات، بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

مرسيدس مايباخ

وتحتوي السيارة مرسيدس مايباخ على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 سرعات، بينما ينتج محركها قوة اجمالية بلغت 503 حصانا، بالاضافة إلى 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

تسارع اغلى سيارة من مرسيدس في مصر

يمكن للسيارة مرسيدس مايباخ عبر هذه الامكانيات الفنية، الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 في فترة زمنية تستغرق 4.8 ثانية.

مرسيدس مايباخ

تجهيزات سيارة مرسيدس مايباخ الاغلى سعرًا في مصر

- تقنية البدء عن بعد.

- زر تشغيل وايقاف المحرك.

- نظام صوتي مميز.

- فرامل يد الكترونية.

- دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

- شاشة باللمس تدعم التطبيقات الذكية وانظمة الملاحة.

- عرض درجات الحرارة.

مرسيدس مايباخ

- مكيف هواء عالي الاداء ومتعدد المناطق.

- نظام الرؤية الليلية.

- مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

- كاميرا للرصد.

- اتصال عبر الانترنت.

- اضواء محيطة.

- وسائد هوائية متطورة.

- مكابح عالية الاداء ذات حزمة فنية متكاملة.

- مثبت سرعة تكيفي.

 

سعر اغلى سيارة من مرسيدس في مصر

تقدم سيارة مرسيدس مايباخ من خلال فئة واحدة، مع قيمة اجمالية بلغت 9 ميلون و 999 الف جنيه.

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