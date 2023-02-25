أغلى سيارة من مرسيدس في الكويت | صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية وصاحبة اشهر نجمة ثلاثية في العالم شركة مرسيدس، العديد من الطرازات القوية داخل السوق العالمي والعربي، ولعل من ابرز الاصدارات التي تتصدر قائمة الاغلى سعرًا في الكويت هي النسخة S65 AMG موديل 2023.

وتنتمي السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 إلى فئة الكوبيه، حيث تجمع تلك النسخة بين الروح الشبابية ورفاهية مرسيدس المعروفة بطابع الفخامة، حيث تتمتع بتصميم خارجي انيق، إلى جانب حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.

مرسيدس S65 AMG موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023

تعمل سيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 بتقنية الدفع الخلفي للعجلات مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، مقترن بمحرك سداسي الاسطوانات، يمكنه ضخ 630 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 1000 نيوتن/متر.

ومن خلال تلك القدرات الفنية القوية، تستغرق السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 مدة زمنية تقدر بـ 4.1 ثانية فقط، للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع الثبات 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس S65 AMG موديل 2023

تجهيزات الحماية بالسيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023

تضم السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 مكابح ABS و EBD، وخاصية دعم المكابح BA، مع منبه النقاط العمياء، وتحديد الحارة المرورية، بالاضافة إلى التحكم في الثبات، وكاميرا محيطة، وحساسات حركة أمامية وخلفية، ومحدد للسرعة، وكاشف التصادم، والمساعدة على تجاوز المنعطفات والمنحدرات، مع المساعدة على تجاوز المرتفعات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية للحماية.

مرسيدس S65 AMG موديل 2023

أبرز تجهيزات السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023

تحتوي السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي من طراز مميز، زر تشغيل المحرك، امكانية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، مقاعد ذات تحكم كهربائي، مكيف هواء اوتوماتيكي، فرامل يد كهربائية، جهاز ملاحة مع شاشة لعرض الوسائط تدعم التطبيقات الحديثة، وعجلة قيادة تدعم العديد من خصائص التحكم.

مرسيدس S65 AMG موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 في الكويت

تقدم سيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 من فئة واحدة مع سعر يبلغ 83.500 دينار.