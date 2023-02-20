أغلى مرسيدس موديل 2023 في السعودية .. صور

تتصدر السيارة S65 AMG قائمة الاغلى سعرًا من مرسيدس، بجوار قرينتها من نفس الفئة مع اطلالة الكوربيه، بالاضافة إلى النسخة الفارهة مايباخ، حيث تتمع هذه الطرازات بقدرات فنية عالية الاداء إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية، والتي تزيد من قيمة وسعر السيارة.

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 وابرز مواصفاتها الفنية.

مرسيدس S65 AMG موديل 2023

محرك السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023

تعتمد السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 على محرك من 12 اسطوانة، سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 630 حصانا، و 1000 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك دفع خلفي.

مرسيدس S65 AMG موديل 2023

تسارع السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023

يمكن للسيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 أن تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 4.3 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس S65 AMG موديل 2023

تجهيزات السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023

مكيف أوتوماتك.

دخول السيارة بدون مفتاح.

نظام صوتي ترفيهي مميز.

خاصية البدء عن بعد.

خاصية التحكم في الاوامر الصوتية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة عرض ملونة تعمل باللمس.

دعم التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي و اندرويد اوتو.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

جهاز ملاحة.

مثبت سرعة تكيفي.

اضاءة LED.

حزمة من تقنيات الحماية.

سعر السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 في السعودية

تقدم السيارة مرسيدس S65 AMG موديل 2023 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها مليون و 587.300 الف ريال.