سعر أرخص سيارة BMW 2023 في السوق المصري | صور

ما زالت السيارة BMW 118 هي أرخص سيارة تقدمها عملاقة تصنيع السيارات الألمانية في مصر، على الرغم من زيادة أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي قدرت بـ 105 آلاف جنيه، حيث شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات النسخة 118 موديل 2023 الأرخص من BMW

BMW 118 موديل 2023

تنطلق السيارة BMW 118 عبر فئة واحدة وهي SPORT LINE، حيث تعتمد على قدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يتمكن من إنتاج 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية بلغت 136 حصانا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة.

BMW 118 موديل 2023

وتستمد السيارة BMW 118 موديل 2023 أوامر الحركة من خلال ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات، بالإضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 5.1 لتر عندما تخوض 100 كم.

BMW 118 موديل 2023

وتستغرق السيارة BMW 118 موديل 2023، فترة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تضم السيارة واجهة أمامية ذات مصابيح حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى جنوط رياضية، و4 أبواب، إلى جانب سعة تخزين خلفية تصل إلى 360 لترا، مع خزان للوقود سعة 52 لترا، ونسبة طول كلي بلغت 4329 مم، و 1765 مم للعرض، و 1440 مم للارتفاع.

سعر BMW 118 موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة BMW 118 موديل 2023 في السوق المصري بقيمة سعرية بلغت مليون و400 ألف جنيه بدلاً من مليون و295 ألف جنيه.