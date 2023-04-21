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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW M4 موديل 2023 في مصر .. صور

BMW M4 موديل 2023
BMW M4 موديل 2023

شهدت اسعار سيارات شركة BMW المقدمة في السوق المصري، زيادة سعرية جديدة خلال الايام القليلة الماضية، ومنها النسخة M4 موديل 2023، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 550 الف للفئة الاولى، و 600 الف جنيه للفئة الثانية.

أغلى سيارة BMW موديل 2023 في مصر بقدرات خارقة

أرخص سيارة من BMW في مصر موديل 2023 .. صور

BMW M4 موديل 2023

سعر ومواصفات السيارة BMW M4 موديل 2023 في السوق المصري 

 

تعتمد السيارة BMW M4 موديل 2023 على قدرات فنية تتمثل في محرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 510 حصانا، سعة 3000 سي سي "تيربو"، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفية بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء مكونة من 8 سرعات.

BMW M4 موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW M4 موديل 2023 إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية، بينما تضم باقة من التجهيزات تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب انظمة الحماية والامان.

BMW M4 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة BMW M4 موديل 2023 في السوق المصري

 

ارتفعت اسعار الفئة الاولى من السيارة BMW M4 موديل 2023 بقيمة بلغت 550 ألف جنيه لتصل إلى 5 مليون و550 ألف جنيه بدلاً من 5 مليون، بينما شهدت الفئة الثانية زيادة سعرية قدرها 600 الف جنيه، وبذلك يصل سعرها 6 مليون و300 ألف بدلاً من 5 مليون و700 ألف.

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