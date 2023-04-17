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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة BMW موديل 2023 في مصر بقدرات خارقة

BMW M8 موديل 2023
BMW M8 موديل 2023

شهدت قائمة سيارات BMW المطروحة داخل السوق المصري، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الموديلات ومنها النسخة الشهيرة M8، والتي تعد هي الاغلى سعرًا بين طرازات الصانع الالماني بالسوق المحلي، حيث ارتفعت اسعار تلك النسخة بقيمة كبيرة وصلت إلى 950 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات السيارة BMW M8 موديل 2023 واحدث اسعارها في مصر بعد الزيادة الاخيرة.

BMW M8 موديل 2023

قدرات خارقة لـ BMW M8 موديل 2023 

 

يمكن للسيارة BMW M8 موديل 2023 أن تستغرق فترة زمنية قدرها 3.7 ثانية فقط، للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة.

BMW M8 موديل 2023

محرك السيارة BMW M8 موديل 2023 

 

وتستخدم السيارة BMW M8 موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات يعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات، مدعوم بمحرك قوي مكون من 8 اسطوانات، سعة 4400 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 625 حصانا.

BMW M8 موديل 2023

أبعاد السيارة BMW M8 موديل 2023 

 

  • قاعدة عجلات 2.822 متر.
  • طول 4.851 متر.
  • عرض 1.902 متر.
  • ارتفاع 1.346 متر.
BMW M8 موديل 2023

سعر أغلى سيارة BMW موديل 2023 في مصر "M8" 

 

شهدت السيارة BMW M8 موديل 2023 زيادة سعرية بلغت 950 الف جنيه، ليصل سعر السيارة إلى 9 مليون و600 ألف بدلاً من 8 مليون و650 ألف.

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