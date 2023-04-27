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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. فورد فوكاس بخصم 70% | صور

صدى البلد

تعد السيارة فورد فوكاس احدى السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بالكامل بعد 5 سنوات، وشهدت قيمة الوديعة تخفيضها يصل الى 70%.

 

يأتي ذلك وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بالإضافة للعديد من التيسيرات الأخرى.

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فورد فوكاس موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فورد فوكاس (الفئة الكاملة)

فورد فوكاس موديل 2019 بقيمة 4,303 دولارا.

فورد فوكاس موديل 2020 بقيمة 4,705 دولارا.

فورد فوكاس موديل 2021 بقيمة 5,410 دولار.

فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة 6,196 دولارات.

فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة 6,630 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فورد فوكاس (الفئة المتوسطة)

فورد فوكاس موديل 2019 بقيمة 4,181 دولارا.

فورد فوكاس موديل 2020 بقيمة 4,572 دولارا.

فورد فوكاس موديل 2021 بقيمة 5,257 دولار.

فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة 6,021 دولارات.

فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة 6,442 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فورد فوكاس (الفئة الأساسية)

فورد فوكاس موديل 2019 بقيمة 4,059 دولارا.

فورد فوكاس موديل 2020 بقيمة 4,439 دولارا.

فورد فوكاس موديل 2021 بقيمة 5,104 دولار.

فورد فوكاس موديل 2022 بقيمة 5,845 دولارات.

فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة 6,255 دولارا.

فورد فوكاس موديل 2023

مواصفات السيارة فورد فوكاس موديل 2023

ستمد سيارة فورد فوكاس موديل 2023 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، و تأتي بطول  4382  مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

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