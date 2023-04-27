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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا راف فور الجديدة في السعودية| صور

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 أحد أشهر السيارات الرياضية الهجينة التي كشف عنها الصانع الياباني المخضرم مؤخراً، حيث تتميز بمنظمة دفع متطورة ومجوعة من أقوى التجهيزات العصرية، بالإضافة لتصميمها المميز.

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تويوتا راف فور موديل 2023

محرك السيارة تويوتا راف فور موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 على عدة خيارين من المحركات:

المحرك الأول: يعمل بمنظومة هجينة "هايبرد" ، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 219 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 225 نيوتن، مع ناقل حركة أوتوماتيك، دفع رباعي، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترا في الساعة، وتسارع 0-100 في 7 ثوان.

تويوتا راف فور موديل 2023

المحرك الثاني: سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تبلغ 170 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 207 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، دفع رباعي، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترا في الساعة، وتسارع 0-100 في 9.5 ثانية.

تويوتا راف فور موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا راف فور موديل 2023

الطول الكلي: 4.600 متر

العرض الكلي: 1.855 متر

الارتفاع الكلي: 1.685 متر

قاعدة العجلات: 2.660 متر

سعة صندوق السيارة: 1085 لترات

سعة خزان الوقود: 55 لترا

تويوتا راف فور موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 في السعودية

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 97,750 ريال

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 104,300 ريال

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 116,265 ريال

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 119,945 ريال

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 123,165 ريال

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة السادسة بقيمة قدرها 131,675 ريال

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة السابعة بقيمة قدرها 144,900 ريال

تويوتا راف فور موديل 2023 الفئة الثامنة بقيمة قدرها 151,455 ريال

 

 

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