أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية أوبل عن زيادة جديدة في أسعار سيارة الكروس أوفر الرياضية، وتتوفر بفئتين هما ELEGANCE و GS LINE.



مواصفات السيارة اوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023



يمكن للسيارة أوبل موكا موديل 2023 التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي.

كما تتوفر اوبل موكا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

أوبل موكا موديل 2023



دعمت السيارة اوبل موكا موديل 2023 بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة، ومرايا جانبية ذات إشارات ضوئية، وحساسات ركن مع كاميرا لسهولة المتابعة، بالإضافة إلى اضاءة نهارية LED ومصابيح حادة المظهر.

أوبل موكا موديل 2023

تأتي السيارة اوبل موكا موديل 2023 بنظام الاتزان الالكتروني، مع مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع متابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، وبرنامج الوسائد الهوائية الذي يصل إلى 8 AIRBAGS، والتحذير من مغادرة المسار.



أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

جاءت الفئة الأولى من السيارة أوبل موكا موديل 2023 المعروفة باسم ELEGANCE بسعر بلغ مليونا و 49 الف جنيه، بينما بلغت قيمة الفئة الثانية GS LINE مليونا و 119 ألف جنيه .