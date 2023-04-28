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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن شركة صديقة للبيئة 100% بحلول 2030

أستون مارتن شركة
أستون مارتن شركة صديقة للبيئة 100% بحلول 2030

خطت أستون مارتن، خطوة أخرى لكي تصبح رائدة عالميًا في مجال الأعمال الفاخرة الصديقة للبيئة من خلال تحقيق التصنيع المحايد للكربون في منشآتها في جايدون وسانت أثان.

يأتي هذا الإنجاز بعد عام واحد من إعلان الشركة عن خططها الطموحة التي تستهدف إنتاج سيارات صديقة للبيئة، حيث أحرزت أستون مارتن تقدمًا كبيرًا في الحد من تأثيرها البيئي من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عمليات التصنيع وسلسلة التوريد.

 

أستون مارتن شركة صديقة للبيئة 100% بحلول 2030

من خلال برنامج السباق الأخضر، توسع أستون مارتن البرنامج لتعويض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 من خلال المشاريع التي تم التحقق منها والتي تعالج تغير المناخ، وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في رحلة أستون مارتن لتحقيق شهادة PAS 2060 بحلول عام 2023 وتشغيل مرافق تصنيع خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. 

وتعمل الشركة بالشراكة مع Climate Impact Partners ، وهي شركة تقدم حلول صديقة للبيئة للعمل المناخي، وذلك لتمويل المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الآن مع دعم الانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون.

تعلن أستون مارتن أنها تدعم مشروع محفظة طاقة الرياح في تركيا الذي قام بتركيب أكثر من 120 توربينًا للرياح ، لتوليد ما يقرب من 575000 ميجاوات في الساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ويعد المشروع بالغ الأهمية لدولة تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي والنفط ، مع تضرر البنية التحتية بشدة من الزلازل الأخيرة.

أستون مارتن شركة صديقة للبيئة 100% بحلول 2030

منذ عام 2019 ، أصبحت جميع مرافق تصنيع أستون مارتن مدعومة بنسبة 100% من الكهرباء المتجددة، مما يقلل الاعتماد على الشبكة ويزيد من إمدادات الكهرباء النظيفة للآخرين. 

كما قامت الشركة بتركيب الألواح الشمسية في منشأة أعمال أستون مارتن ووكلاء تراث في نيوبورت باغنيل، لدعم ما يصل إلى 90% من الطاقة المستخدمة في الموقع في أشهر الصيف، ويجري العمل على خطة تركيب الألواح الشمسية في مصنع أستون مارتن DBX في سانت أثان.

أستون مارتن شركة صديقة للبيئة 100% بحلول 2030

المبادرات المعتمدة كجزء من السباق. أخضر. حققت استراتيجية الاستدامة انخفاضًا بنسبة 12.2% في استخدام الكهرباء عبر المرافق، يوفر تركيب إضاءة LED في St. Athan أكثر من 24000 كيلوجرام (52911 رطلاً) من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام بالإضافة إلى أن انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3.9% لكل سيارة مصنعة في عام 2022 مقارنة بعام 2021 كان مدفوعًا بزيادة فعالية استخدام الطاقة.

استون مارتن استون الكهرباء الفاخرة ثانى اكسيد الكربون

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