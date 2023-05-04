5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري| صور

يشهد السوق المصري تنافساً قوياً بين العديد من السيارات الرياضية، والتي تأتي بأحدث التجهيزات الفنية.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي 5 من أبرز السيارات الجديدة في فئة الـ SUV .

اوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

وتستخدم السيارة اوبل موكا موديل 2023 محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، يمكنه ضخ 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية بتقنية الجر الامامي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

أسعار اوبل موكا موديل 2023

جاءت الفئة الأولى من السيارة أوبل موكا موديل 2023 المعروفة باسم ELEGANCE بسعر بلغ مليونا و 49 الف جنيه، بينما بلغت قيمة الفئة الثانية GS LINE مليونا و 119 ألف جنيه .

ام جي HS موديل 2022

ام جي HS موديل 2022

وتستمد السيارة ام جي HS موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 169 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة DSG أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات من 7 سرعات.

أسعار السيارة ام جي HS موديل 2022

الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,049,990 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,059,990 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,089,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

شيفروليه كابتيفا موديل 2023

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1500 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، ينتج 230 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 148 حصانا، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 979,990 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 999,990 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,109,990 جنيه

أودي Q2 موديل 2023

أودي Q2 موديل 2023

حصلت السيارة أودي Q2 موديل 2022 على محرك بقوة 150 حصانا، سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، و 200 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، ويمكنها انطلاق والتسارع خلال 10.3 ثانية انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 218 كيلومترا/ساعة.

أسعار السيارة أودي Q2 موديل 2023

أودي Q2 موديل 2023 الفئة الأولى ADVANCED بسعر 1,100,000 جنيه.

أودي Q2موديل 2023 الفئة الثانية S LINE بسعر 1,350,000 جنيه.4

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تأتي السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 يضخ قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، تيربو رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، وتتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر.

أسعار السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

الفئة الأولى COMFORTبقيمة قدرها 790,000 جنيه

الفئة الثانية STYLEبقيمة قدرها 860,000 جنيه