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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فولكس فاجن تيرامونت الجديدة في السعودية| صور

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن مجموعة مميزة من السيارات الجديدة وخاصة  فئة الكروس أوفر، مثل سيارات طوارق وتيجوان وتيرامونت. 

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فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

تأتي  السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 بمحرك بسعة 3600 سي سي، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، يولد قوة تصل الى 276 حصانا، مزود بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6  سرعات.

 

 تتوفر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 بعزم أقصى للدوران يصل الى 360 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 الى 190 كيلومتر في الساعة، وتصل  قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان فقط.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

قياسات وأبعاد السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت:

الطول الكلي: 5.036 مم

العرض الكلي: 1988 مم

الارتفاع الكلي: 1770 مم

قاعدة العجلات: 2979 مم

مساحة التخزين الخلفية: 583 لتر

 

وتتوفر السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 بمجموعة من أقوى وسائل السلامة والأمان أبرزها نظام كشف حركة مجسم، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق، و التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، وسائد هوائية للسائق والركاب، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و التحكم الديناميكي للثبات، و كاميرا خلفية، ومراقبة ضغط الإطارات.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022:

الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 152,860 ريال

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 191,430 ريال

الفئة الثالثة HIGHLINEبسعر 225,900 ريا.

 

 

 

السعودية تيرامونت الكروس اوفر تيجوان فولكس فاجن

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