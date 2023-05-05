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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خصم 70% على سيارة BMW X7 الجديدة.. صور

BMW X7
BMW X7

أقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مثل تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

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BMW X7

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW X7 (الفئة الكاملة)

BMW X7 موديل 2019 بقيمة 44,568 دولارا.

BMW X7 موديل 2020 بقيمة 49,895 دولارا.

 

BMW X7 موديل 2021 بقيمة 53,991 دولار.

BMW X7 موديل 2022 بقيمة 83,094 دولارا.

BMW X7 موديل 2023 بقيمة 88,910 دولارا.

BMW X7

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW X7 (الفئة المتوسطة)

BMW X7 موديل 2019 بقيمة 43,270 دولارا.

BMW X7 موديل 2020 بقيمة 48,483 دولارا.

BMW X7 موديل 2021 بقيمة 52,463 دولار.

BMW X7 موديل 2022 بقيمة 80,742 دولارا.

BMW X7 موديل 2023 بقيمة 86,394 دولارا.

BMW X7

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW X7 (الفئة الأساسية)

BMW X7 موديل 2019 بقيمة 43,270 دولارا.

BMW X7 موديل 2020 بقيمة 47,071 دولارا.

BMW X7 موديل 2021 بقيمة 50,935 دولار.

BMW X7 موديل 2022 بقيمة 78,391 دولارا.

BMW X7 موديل 2023 بقيمة 83,877 دولارا.

 

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